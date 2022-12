Ciclocross

Superprestige - Tom Pidcock fa boom! Mathieu van der Poel cade e finisce a 3 minuti: rivivi l'arrivo

SUPERPRESTIGE - Seconda vittoria stagionale per Thomas Pidcock che il Campione del mondo ci cross che mette in fila van der Haar, Iserbyt e Vanthourenhout. Niente doppietta per Mathieu van der Poel che, dopo aver vinto al suo debutto a Hulst, arriva solo 18° a seguito di una caduta. Il neerlandese è stato vittima di una caduta nella prima parte di gara.

00:00:43, 20 minuti fa