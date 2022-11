Ciclocross

Superprestige - Van der Haar sfortunato sulla sabbia: Vandeputte lo fa cadere e gli fa perdere tempo

SUPERPRESTIGE - Inizio di gara difficoltoso per van der Haar sul circuito di Jaarmarktcross caratteristico per il suo passaggio sulla sabbia. Il neerlandese però perde terreno sui banchi di sabbia, a volte non per colpa sua... Al secondo giro Vandeputte cade, facendo cadere anche il crossista della Baloise Trek Lions.

00:00:47, 33 minuti fa