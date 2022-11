Ciclocross

Superprestige - Vince ancora Laurens Sweeck! Solo 7° Tom Pidcock al suo ritorno nel cross: rivivi l'arrivo

SUPERPRESTIGE - A Merksplas ha fatto il suo ritorno Tom Pidcock. Il campione del mondo di ciclocross, però, non è andato oltre al 7° posto nella terza tappa del Superprestige. A vincere, invece, è stato ancora una volta Laurens Sweeck, alla terza vittoria consecutiva in tutti i circuiti. Distanziato van der Haar e Vanthourenhout. Al 4° Iserbyt ancora non in piena forma.

00:02:14, un' ora fa