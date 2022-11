Wout van Aert farà il suo ritorno nel ciclocross il prossimo 4 dicembre. La Jumbo Visma, infatti, ha ufficialmente svelato il programma crossistico del corridore belga fino alla fine del 2022. Il primo appuntamento sarà quello dell'Antwerpen, 8a tappa della Coppa del Mondo. Van Aert comincia un po' più tardi rispetto al Pidcock che, invece, farà il suo rientro nella disciplina farà il suo ritorno nel ciclocross il prossimo 4 dicembre. La, infatti, ha ufficialmente svelato il programma crossistico del corridore belga fino alla fine del 2022. Il primo appuntamento sarà quello dell', 8a tappa della Coppa del Mondo. Van Aert comincia un po' più tardi rispetto al Campione del mondo in caricache, invece, farà il suo rientro nella disciplina già il 19 novembre . Per il belga, comunque, era preventivabile non ricominciare così presto visto che, rispetto a Pidcock, ha chiuso la stagione un po' più tardi, terminando il tutto con i Mondiali su strada in Australia

Poi van Aert proseguirà l'11 dicembre con Dublino, sempre in Coppa del Mondo, e poi si farà un tour de force di fine anno tra Mol (23-12, Exact Cross), Gavere (Coppa del Mondo), Zolder (Superprestige), Diegem (Superprestige) e Loenhout (Exact Cross).

Il programma di van Aert

Domenica 4 dicembre: Antwerpen (Coppa del Mondo),

Domenica 11 dicembre: Dublino (Coppa del Mondo),

Venerdì 23 dicembre: Mol (Exact Cross),

Lunedì 26 dicembre: Gavere (Coppa del Mondo),

Martedì 27 dicembre: Heusden-Zolder (Superprestige),

Mercoledì 28 dicembre: Diegem (Superprestige),

Venerdì 30 dicembre: Loenhout (Exact Cross),

Sulla neve vince van Aert: rivivi il trionfo in Val di Sole

E l'appuntamento di Val di Sole del 17 dicembre? Van Aert vinse l'edizione dello scorso anno, sulla neve di Vermiglio, ma questa volta non ci sarà, purtroppo per il pubblico italiano... In quella settimana, infatti, il corridore belga sarà impegnato nel primo training camp con la Jumbo Visma. Van Aert farà tappa in Spagna, a Calp, per stare con i compagni di squadra per impostare la nuova stagione su strada.

Van Aert indossa la maglia tricolore per la 5a volta: il podio

