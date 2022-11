Ciclocross

X20 Trofee - Il Re è tornato! Prima vittoria da Campione del mondo per Tom Pidcock: rivivi l'arrivo di Kortrijk

X2O TROFEE - Dopo un 7° e un 2° posto, Tom Pidcock torna alla vittoria nel ciclocross. Primo successo per il britannico con indosso la maglia di Campione del mondo. Alla vigilia del ritorno di Mathieu van der Poel, Pidcock si mette tutti alla spalla. Van der Haar vince la volata per il 2° posto davanti a Iserbyt. Il belga resta comunque in testa alla classifica con 4'' di vantaggio su van der Haar

00:00:51, un' ora fa