X2O Trofee - Pidcock se li lascia tutti alle spalle, solita rimonta di Iserbyt: gli highlights di Kortrijk

X20 TROFEE - Prima vittoria stagionale per Tom Pidcock che, dopo 7° e un 2° posto, riesce finalmente ad alzare le braccia al cielo. Ce la fa in quel di Kortrijk, in Belgio, mettendosi alle spalle Lars van der Haar e Eli Iserbyt che è riuscito a rimontare fino a salire sul podio.

00:02:00, 9 minuti fa