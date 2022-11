Ciclocross

X2O Trofee - Pronti, via e c'è subito una caduta: Pidcock si salva per miracolo mantenendo l'equilibrio

X20 TROFEE - Avendo cominciato solo ora la sua stagione, Pidcock deve partire due file più in là alla mass start. Questo comporta qualche rischio in più e, infatti, il britannico ha rischiato grosso di finire in mezzo ad un ingorgo. Per sua fortuna è rimasto in piedi e ha potuto cominciare la sua rimonta verso la vittoria finale in quel di Kortrijk.

00:00:37, un' ora fa