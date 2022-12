Combinata Nordica

Annika Sieff, che partenza! Apre la stagione con un podio a Lillehammer

COMBINATA NORDICA - Grande inizio di stagione per l’Italia in combinata nordica femminile, grazie alla seconda piazza conquistata da Annika Sieff nella Gundersen di Lillehammer: miglior risultato della carriera e terzo podio nel palmares per della 19enne trentina.

00:01:05, un' ora fa