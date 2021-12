Con il terzo posto nella prima tappa di Lillehammer, Annika Sieff diventa la prima donna italiana a salire sul podio in Coppa del Mondo di combinata nordica, giunta alla seconda edizione. La 18enne della Val di Fiemme, dopo il secondo posto nel segmento di salto, si difende nella 5 km sci di fondo, facendosi superare solo dalla vincitrice Gyda Westvold Hansen e gestendo il vantaggio sulle altre inseguitrici. Doppietta norvegese con Mari Leinan Lund alle spalle di Westvold Hansen.

primo podio stagionale dell'Italia nelle discipline sulla neve che prevedono l'utilizzo degli sci, dato che sci alpino, biathlon e sci di fondo sono rimaste a bocca asciutta finora. Escludendo ovviamente la specialità della snowboardcross, dove sono arrivati i podi di Il terzo posto di Annika Sieff costituisce anche ilnelle discipline sulla neve che prevedono l'utilizzo degli sci, dato che sci alpino, biathlon e sci di fondo sono rimaste a bocca asciutta finora. Escludendo ovviamente la specialità della snowboardcross, dove sono arrivati i podi di Omar Visintin Michela Moioli , dato che si gareggia su tavola da snowboard.

La cronaca della gara

Che Annika Sieff fosse in gran forma lo si era già notato nella giornata precedente, con il primo posto nel provisional round, prova di "qualificazione" alla gara odierna. Al termine del segmento di salto con gli sci (trampolino con HS 98) la classifica provvisoria vedeva la norvegese Mari Leinan Lund proprio davanti all'azzurra classe 2003, con quest'ultima che aveva accumulato un vantaggio di 19 secondi da Gyda Westvold Hansen (la più veloce sugli sci sulla carta) e oltre un minuto dalla slovena Silva Verbic. Insomma, un vantaggio piuttosto rassicurante in vista della prova di 5 km sugli sci stretti.

Nello sci di fondo Sieff si fa sfilare facilmente - come prevedibile - da Gyda Westvold Hansen, che in breve tempo raggiunge anche la leader Leinan Lund e si invola verso la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. La 18enne azzurra mantiene il proprio passo sugli sci e regge alla rimonta dell'austriaca Lisa Hirner, alla fine quarta a quasi trenta secondi da Annika Sieff.

In casa Italia da segnalare anche il nono posto di Veronica Gianmoena (+2:28.8), a dimostrazione di un gruppo giovane e già altamente competitivo. Peccato che a Pechino 2022 saranno previste soltanto eventi maschili in questa disciplina, ma i presupposti per vederle protagoniste a Milano-Cortina 2026 sembrano più che buoni.

