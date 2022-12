Lo aveva già fatto presagire ieri nel Provisional Competition Round, Annika Sieff si trova a suo agio sul trampolino HS98 di Lillehammer e lo ha dimostrato in gara. L’azzurra, nella prima Gundersen di Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile di quest’anno, è seconda dopo il salto. Eccezionale il suo 96,5 metri che è valso 131.3 punti. Nella 5 km di sci di fondo partirà a soli 12” di ritardo dalla leader, la norvegese Gyda Westvold Hansen, la dominatrice della disciplina (sette vittorie in otto gare nella passata stagione).

La padrona di casa davanti al pubblico amico ha timbrato un super 101 metri, per 134.3 punti totali, lanciandosi ovviamente verso il successo che appare ormai scontato. Tornando all’azzurra, molte le chance di ripetere il podio ottenuto in terra scandinava proprio lo scorso anno (giunse terza). Il margine sulle inseguitrici infatti è netto: la terza della graduatoria, l’austriaca Lisa Hirner, dista oltre un minuto, così come la teutonica Nathalie Armbruster. L’altra azzurra in gara, Veronica Gianmoena, è quindicesima a 2’35” dalla vetta.

