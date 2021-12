Il primo Team Event della stagione di Coppa del Mondo di combinata nordica, a Lillehammer (Norvegia), viene vinto dalla formazione di casa composta da Espen Bjoernstad, Jens-Luraas Oftebro, Joergen Graabak e Jarl Magnus Riiber. Il quartetto scandinavo partiva con 21 secondi di distacco dalla Germania che schierava in prima frazione il veterano Eric Frenzel contro Bjoernstad con il compito di provare ad aumentare quanto più possibile il vantaggio. Il cinque volte vincitore della sfera di cristallo riesce a lasciare al secondo frazionista Manuel Faiist 42 secondi di vantaggio. Da quel momento inizia la rimonta dei norge, che prima con Oftebro e poi con Graabak riescono a guadagnare secondi su secondi ai teutonici, ricongiungendosi con il team di testa al termine della terza frazione, quando Graabak cambia con l’ultimo frazionista Riiber con un solo secondo di distacco da Terence Weber.

L’ultimo giro è un lunghissimo duello tra Riiber e Vinzenz Geiger, con il campione norvegese che si mette in coda, senza mai tirare un metro. La situazione non cambia fino agli ultimissimi metri quando Riiber porta l’attacco al rivale, superandolo e provando ad allungare. Geiger resiste quanto può ma deve poi capitolare al fenomenale avversario. Terzo gradino del podio occupato dal team giapponese composto da Yoshito Watabe, Akito Watabe, Sora Yachi e Ryota Yamamoto dopo un’intera gara corsa fianco a fianco con l’Austria e risolta solo in volata con il grande veterano Akito Watabe che riesce a mettere lo sci davanti al rivale Johannes Lamparter. Il quartetto italiano composto da Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Jacopo Bortolas e Alessandro Pittin, in partenza all’ultimo posto con 2’34” di distacco dalla testa, non riesce a rientrare in gara, chiudendo al settimo ed ultimo posto a 4’35” dai vincitori.

