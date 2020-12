Seconda vittoria consecutiva e quinto successo complessivo in Coppa del Mondo di combinata nordica per Vinzenz Geiger, che si è imposto anche in gara-2 a Ramsau am Dachstein con un epilogo praticamente identico a quello di ieri. Il 23enne tedesco, partito in settima posizione con soli 15″ da recuperare sulla testa, ha infatti stampato in volata il norvegese Jarl Magnus Riiber al termine di un bellissimo duello nell’ultimo giro del segmento di sci di fondo sulla distanza dei 10 km. Riiber, mai peggio di 2° sinora in stagione al netto della squalifica di Kuusamo, si è dovuto così arrendere a causa di un’imperfezione nel salto che non gli ha consentito di accumulare un margine sufficiente da gestire in vista della prova di fondo. Il podio odierno è stato completato dal 30enne teutonico Fabian Riessle, autore di una grande rimonta sugli sci stretti dopo essere scattato dalla tredicesima posizione a 36″ dalla vetta, tagliando il traguardo a 5″ dai primi due. Doppia top-5 di alto profilo per l’Austria, con Lukas Greiderer e Johannes Lamparter ai piedi del podio rispettivamente in quarta e quinta piazza ad una decina di secondi di ritardo dal vincitore.