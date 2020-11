Il dominatore della Coppa del Mondo di combinata nordica 2020 non potrà puntare alla tripletta sulle nevi di Ruka . Gli organizzatori sono stati costretti ad annullare la sessione di salto di questa mattina, a causa delle condizioni del vento decisamente sfavorevoli, e quindi l’ordine di partenza per il round sugli sci è dettato dal Provisional Competition Round. Peccato che Jarl-Magnus Riiber nella giornata di giovedì era stato squalificato dal PCR a causa di irregolarità nella tuta.

Una vera e propria beffa per il leader della Coppa del Mondo di combinata nordica che ha vinto le prime due gare sulle nevi finlandesi. Partirà in testa il tedesco Manuel Faisst con 18” di vantaggio sul norvegese Jens Luraas Oftebro e 26” sull’austriaco Johannes Lamparter. Per quanto concerne l’Italia il migliore nel PCR è stato Samuel Costa 25° che partirà con 2’50” dal leader, 32° Aaron Kostner che dovrà recuperare 3’22” dal tedesco, più staccati Raffaele Buzzi 37° (ritardo di 3’48” da Faisst) e Giulio Bezzi 46° che partirà con 4’44” di ritardo dal leader.