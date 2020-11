Il 19enne, però, ha fatto veramente una bella impressione per sicurezza nei propri mezzi e qualità atletiche e potrebbe essere la vera sorpresa della Coppa del Mondo 2020 di combinata nordica. A chiudere il podio l’altro norvegese Jens Luras Oftebro giunto al traguardo con 17” di distacco dal connazionale. L’estone Kristjan Ilves, che partiva 2° dopo la prova di salto, ha chiuso in quinta piazza a 26”, preceduto dal tedesco Manuel Faisst. In casa azzurra il migliore è stato Samuel Costa che, con una buona prova sugli sci, è risalito dal 18° al 16° posto finale a 1’57” dal vincitore. Piccolo passo indietro rispetto alla prova di salto per il rientrante Aaron Kostner che ha chiuso in 19ma piazza a 2’07” dal leader, partiva 13°. Lontani gli altri italiani: 40° Raffaele Buzzi con 4’22” di distacco e 47° Giulio Bezzi che ha concluso la sua prova a 5’27” dal vincitore.