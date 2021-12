Gyda Westvold Hansen rispetta il pronostico della vigilia e si aggiudica anche la seconda Gundersen di Lillehammer, sede della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile 2021-2022. La fenomenale norvegese, campionessa iridata in carica, si conferma così pettorale giallo con due vittorie su altrettante gare disputate in inverno.

Doppietta norge completata da Mari Leinan Lund, partita con il pettorale 1 nel segmento di fondo dopo aver ottenuto il miglior punteggio stamattina nel salto, che non ha potuto nulla contro lo strapotere sugli sci stretti di Westvold Hansen (vincitrice con un vantaggio di 52″) gestendo però agevolmente la sua piazza d’onore grazie all’ampio margine accumulato sul trampolino.

Nessuna sorpresa anche per quanto riguarda la terza posizione sul podio, messa ben presto in cassaforte dall’austriaca Lisa Hirner grazie ad un’ottima prestazione nel salto che le ha poi permesso di mettere in mostra le sue grandi qualità di fondista. Alle sue spalle hanno tagliato il traguardo in quarta e quinta piazza le padroni di casa norvegesi Marte Leinan Lund (la più veloce nel segmento di fondo) e Ida Marie Hagen dopo un bel duello in volata.

Rimonta importante con il pettorale 10 per la slovena Ema Volavsek, che ha avuto la meglio nell’ultimo chilometro sull’azzurra Annika Sieff (settima) e sulla giapponese Yuna Kasai (ottava) per portare a casa un notevole sesto posto con uno dei migliori tempi di giornata sugli sci stretti.

Dopo lo storico podio in gara-1, Sieff ha comunque dimostrato di poter limitare i danni nonostante un salto al di sotto delle aspettative, effettuando un passo avanti rispetto a ieri nei 5 km di fondo. Peccato sempre in casa Italia per Veronica Gianmoena, beffata proprio nel finale dalla tedesca Cindy Haasch e costretta ad accontentarsi dell’undicesimo posto. 19ma Daniela Dejori, penalizzata da una forma ancora lontana dal top sul trampolino dopo i problemi fisici di quest’estate.

