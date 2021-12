Terza vittoria stagionale per il dominatore incontrastato delle ultime stagioni di Coppa del Mondo di Combinata Nordica, il norvegese Jarl Magnus Riiber, finora vincitore di tutte le gare a cui ha partecipato. L’unica gara non vinta da Riiber in stagione è stata la seconda gara a Ruka in cui è stato squalificato per tuta irregolare durante il Provisional Competition Round. Con questa vittoria il norge si porta a 39 successi individuali in carriera in Coppa del Mondo, accorciando ulteriormente in questa speciale graduatoria, in cui ora si trova a 4 vittorie da Eric Frenzel e a 9 dal finlandese Hannu Manninen. Sesta vittoria a Lillehammer per lui che gli permette di superare proprio Frenzel nel numero di vittorie nella località norvegese che ospitò le Olimpiadi del 1994.

Alle spalle di Riiber si è piazzato il giovane austriaco Johannes Lamparter che conferma una volta di più le sue grandi qualità ed una grande costanza di risultati ottenendo il terzo secondo posto in quattro gare stagionali. Partendo a 29” dal leader, è riuscito ad abbassare il proprio distacco fino a 13 secondi nel terzo giro, quando Riiber ha poi reinserito le marce alte, respingendo la sua rimonta. Il podio viene completato dal grande veterano Eric Frenzel, al suo decimo piazzamento nei primi tre a Lillehammer, e 81esimo podio in carriera. Dopo aver percorso gran parte dei 10km in compagnia del norvegese Jens Luraas Oftebro e dell’austriaco Mario Seidl, ha portato l’azione decisiva a pochi metri dal traguardo, con Oftebro che ha dovuto accontentarsi della quarta piazza.

Grande lotta per la sesta piazza che viene raggiunta dal tedesco Vinzenz Geiger che regola un folto gruppo di atleti, superando in spaccata il giapponese Akito Watabe. Completano la top10 Terence Weber, Ryota Yamamoto e Ilkka Herola. Migliore degli italiani è Samuel Costa, che chiude la gara in 33esima posizione, poco dietro di lui Raffaele Buzzi, 35esimo.Alessandro Pittin chiude al 48esimo posto, ultimo tra gli atleti a pieni giri, mentre Jacopo Bortolas è stato doppiato nell’ultimo giro.

