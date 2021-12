Può cambiare l’ordine degli addendi (si è gareggiato prima nel fondo, poi nel salto in quel di Otepaa a causa delle condizioni meteo avverse al mattino), ma il risultato non cambia. Nella Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile vince sempre Gyda Westvold Hansen: terza gara e terza vittoria per la norvegese.

Westvold Hansen, il salto che vale la vittoria

Ad

Sugli sci stretti non era stata perfetta, ma in ogni caso aveva limitato al minimo il divario, per poi scatenarsi sul trampolino HS97: salto impressionante di 94 metri a distruggere le rivali. Seconda piazza per un’altra norvegese, ma questa volta si tratta di Ide Marie Hagen, staccata di oltre 20 punti. Completa il podio la giapponese Yuna Kasai.

Otepää Riiber fa la gara perfetta! Ecco il salto della vittoria 2 ORE FA

In casa Italia da sottolineare la costanza di risultati di Annika Sieff che trova un altro piazzamento di lusso, rimontando con un eccellente salto fino alla quinta piazza.

Ottima gara anche per Veronica Gianmoena, regolare in entrambe le frazioni e alla fine ottava.

Otepä, Hagen si impone nella mass start femminile

Otepää Otepä, Hagen si impone nella mass start femminile 5 ORE FA