Trionfo tedesco a Klingenthal, sede della sesta tappa stagionale valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di combinata nordica maschile, con lo splendido successo di Vinzenz Geiger nella prima Gundersen del weekend davanti ai connazionali Fabian Riessle ed Eric Frenzel. Si tratta della terza affermazione individuale in stagione nel circuito maggiore per il 23enne di Oberstdorf, che ha fatto valere le sue qualità di finisseur con un’azione impressionante sul tratto più impegnativo dell’ultimo giro sufficiente per accumulare un piccolo ma decisivo vantaggio sul resto della concorrenza.