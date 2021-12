Annika Sieff ha scritto una pagina di storia dello sport italiano, conquistando Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. L’azzurra ha fatto centro al primo appuntamento, chiudendo in terza posizione la Gundersen HS98/5 km andata in scena a Lillehammer (Norvegia). La norvegese Westvold Hansen (terza dopo il segmento di salto, alle spalle della nostra portacolori) si è imposta davanti alla connazionale Leinan Lund (partita davanti a tutte). ha scritto una pagina di storia dello sport italiano, conquistando il primo podio italiano della storia nella. L’azzurra ha fatto centro al primo appuntamento, chiudendo in terza posizione la Gundersen HS98/5 km andata in scena a Lillehammer (Norvegia). La norvegese Westvold Hansen (terza dopo il segmento di salto, alle spalle della nostra portacolori) si è imposta davanti alla connazionale Leinan Lund (partita davanti a tutte).

Storica Annika Sieff: rivivi il suo primo podio

Ad

L’azzurra ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali della Fis: “Stamattina sul trampolino è andata bene anche se mi aspettavo qualcosa di meglio. Nel fondo sapevo che la norvegese sarebbe venuta a prendermi, la mia gara è stata fatta studiando più che altro le mosse delle mie avversarie che seguivano. La mia prestazione dipende dal salto, se riesco a ottenere un buon punteggio come è capitato in questa occasione, riesco a gestire meglio il fondo, anche se è un settore in cui devo crescere tantissimo”. Annika ha poi proseguito: “Da piccola facevo qualsiasi cosa: da pattinaggio a nuoto sincronizzato fino a snowboard e skicross. In quarta elementare una mia amica mi ha portato a fare i salti: lei poi ha smesso, per me è stato un colpo di fulmine”.

Combinata Nordica Storica Annika Sieff: rivivi il suo primo podio 2 ORE FA

Riiber fa il back to back: il norvegese vince l'oro in volata

Lillehammer Annika Sieff fa la storia: è la prima italiana sul podio 3 ORE FA