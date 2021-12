Combinata Nordica

Combinata nordica, Coppa del Mondo 2021/2022: vince Riiber, ma per il secondo posto succede di tutto

OTEPÄÄ - Alle spalle del solito Jarl Magnus Riiber una decina di atleti battagliano per il secondo posto. In un arrivo degno di una volata di ciclismo, con in mezzo anche una caduta all'ultima curva, la spunta Fabian Riessle.

