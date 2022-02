Combinata Nordica

Backflip per scendere dal podio: Espen Bjoernstad e Norvegia festeggiano con stile nella combinata nordica

PECHINO 2022 - Momento magico per la Norvegia in cima al podio della gara a squadre di combinata nordica: Espen Bjoernstad decide di festeggiare in gran stile, con un backflip a coefficiente estremo dopo i 5km di fondo! Un attestato di forza per il team scandinavo, che ha battuto Germania e Giappone nella staffetta. Segui tutte le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+

00:00:56, 39 minuti fa