La Norvegia conferma il feudo della combinata nordica: dopo la doppietta sul Large Hill targata Graabak e Oftebro , la nazionale scandinava domina nella gara a squadre a partire dalla terza frazione del segmento di fondo con i suoi due diamanti. Joergen Graabak diventa inoltre il primo atleta a vincere quattro medaglie d'oro nella combinata nordica. L'argento se lo aggiudica l'altra grande favorita, la Germania, con la rimonta di Geiger. Bronzo magistrale per il Giappone, che disputa la solita gara equilibrata tra trampolino e fondo, bruciando l'Austria sul finale. L'Italia di Iacopo Bortolas, Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Alessandro Pittin rimane relegata ai bassifondi della classifica. Gli azzurri terminano a 6 minuti e 21 secondi dalla testa, in nona posizione.

La cronaca della gara

Nella parte del salto regna l'equilibrio: l'Austria mette il muso davanti a tutti grazie a un solido Franz-Joseph Rehrl, che vola per 141 metri. Subito attaccate le due grandi favorite: Norvegia e Germania accumulano un distacco irrisorio, rispettivamente di 8 e 11 secondi. Chiude il gruppo leader il Giappone, a 12 secondi di ritardo dalla testa. L'Italia invece soffre maledettamente: gli azzurri terminano il primo segmento in penultima posizione, ammassando 3 minuti e 27 secondi di svantaggio alla partenza del fondo. Qui, è lotta a 4 per tre medaglie. L'austriaco Rehrl, dopo una partenza promettente comincia a perdere terreno. Il tallonamento di Norvegia, Giappone e Germania si prolunga poi nella seconda tratta, con Lamparter che non riesce a fare la differenza.

Chi la differenza la fa, è il solito Oftebro: il norvegese, terzo staffettista, piazza l'accelerazione decisiva facendo il vuoto tra sè e gli inseguitori. La Germania è quella che soffre più di tutti, con un affaticato Frenzel che non riesce a ricucire il buco dal podio. Oftebro consegna 10'' di vantaggio al compagno Graabak, che può chiudere in scioltezza con un'ultima frazione dominante. Più dietro, la rimonta disperata di Geiger permette alla Germania di salvare il salvabile: argento in volata per i teutonici, che vincono il testa a testa col Giappone di Watabe. La grande delusa è l'Austria, che termina in 4a posizione dopo aver chiuso la parte del salto davanti a tutti.

