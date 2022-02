Vinzenz Geiger si inventa un numero pazzesco a Zhangjiakou ed è il nuovo campione olimpico di combinata nordica. Il 24enne tedesco si è reso protagonista di una rimonta mostruosa nella prova ad inseguimento di sci di fondo, dopo aver chiuso 11° il salto a quasi 90" dal leader Yamamoto. Il nativo di Oberstdorf ha fatto la differenza nella seconda parte della gara, recuperando 18" sul terzetto di testa (composto da Greiderer, Schmid e Rydzek) e avendo la meglio in volata sul norvegese Joergen Graabak (9° dopo il salto).

"Mai vista una cosa così!": l'azione di Geiger fa impazzire i telecronisti

A completare il podio l’austriaco Lukas Greiderer, bravissimo ad aggiudicarsi una sorprendente medaglia di bronzo davanti al connazionale Johannes Lamparter e al vero grande deluso: Johannes Rydzek.

Ottima prestazione sugli sci per Raffaele Buzzi, ampiamente il migliore degli azzurri con una bella rimonta dal 22° al 16° posto. Soddisfacente anche Alessandro Pittin (da 40° a 32°), leggermente più lento del connazionale ma penalizzato inevitabilmente da un salto troppo deficitario per poter ambire ad un buon piazzamento. Il bronzo olimpico di Vancouver 2010 ha preceduto di un posto in classifica Iacopo Bortolas (classe 2003), 33° al debutto a cinque cerchi.

È un nuovo giorno in Italia e a Pechino, ma nella mente abbiamo ancora impresso l'epico oro di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto di curling, preceduto circa un'ora prima dall'argento di Federico Pellegrino nella sprint maschile di sci di fondo. Da segnalare anche il quarto posto di Roland Fischnaller nello snowboard parallelo, a 41 anni ad un passo dal podio. Mentre nel biathlon l'Italia non è neanc'ora riuscita ad interpretare un ruolo da protagonista.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

