Vinzenz Geiger si inventa un numero pazzesco a Zhangjiakou ed è il nuovo campione olimpico di combinata nordica. Il 24enne tedesco ha fatto la differenza nella seconda parte della gara recuperando 18″ sul terzetto di testa e avendo la meglio in volata sul norvegese Joergen Graabak (9° dopo il salto). Completa il podio di giornata in terza piazza a 6″ dal vincitore l’austriaco Lukas Greiderer.

Ottima prestazione sugli sci stretti in casa Italia per Raffaele Buzzi, ampiamente il migliore degli azzurri con una bella rimonta dal 22° al 16° posto grazie al decimi miglior tempo parziale nel segmento di fondo. Buona prova anche da parte di Alessandro Pittin (da 40° a 32°), leggermente più lento del connazionale ma penalizzato inevitabilmente da un salto troppo deficitario per poter ambire ad un buon piazzamento. Il bronzo olimpico di Vancouver 2010 ha preceduto di un posto in classifica il giovanissimo classe 2003 Iacopo Bortolas, 33° al debutto a cinque cerchi.

12.50 - L'AZIONE DI GEIGER

12.40 - RECAP!

Ricapitoliamo! Oro per Vinzenz Geiger, argento per Jørgen Graabak e bronzo per Lukas Greiderer. L'Italia si accontenta del 16esimo di Raffaele Buzzi. Dietro di lui Pittin 32esimo e Bortolas 33esimo. A tra poco per il report.

12.28 - GLI ITALIANI

Bravissimo Raffaele Buzzi! Prova superlativa dell'italiano che chiude 16esimo. Pittin in crescita: 32esimo. Male invece Bortolas: 33esimo.

12.26 - CHE FINAAAAALEEEEE

FAVOLOSO GEIGERRRRR! Azione devastante del tedesco che si prende l'oro con una progressione fantastica (dopo vi faremo vedere il video). Dietro di lui l'argento è del norvegese Graabak, mentre il bronzo finisce nelle mani di Greiderer.

12.25 - GEIGER PAZZESCO!

Azione forsennata del tedesco che salta tutti e passa davanti. Dietro di lui c'è Graabak. Rydzek è crollato.

12.22 - RYDZEK SE NE VA!

Il tedesco ha mollato il rivale e adesso vede l'oro. Dietro Schmid risucchiato dal gruppetto. Greiderer, momentaneamente secondo, non deve mollare se vuole l'argento.

12.21 - SI STACCA SCHMID

Il giovane tedesco è definitivamente crollato. Molto probabilmente verrà risucchiato. Rydzek e Greiderer per la medaglia d'oro.

12.18 - DIETRO GUADAGNANO!

Mancano solo 2.5km al traguardo, ma dietro tornano sotto. Rydzek, Schmid e Greiderer sono braccati da Lamparter e Geiger. Solo 18 secondi tra fuggitivi e gruppetto.

12.16 - 6 KM

Sorpassata la boa di metà gara. Davanti sempre Rydzek, Schmid e Greiderer. Crollato Yamamoto. A 31 secondi il gruppo con Lamparter, Graabak, Herola, Watabe e Rehrl.

12.13 - 5 KM

Davanti Yamamoto sembra in difficoltà. Rydzek, Schmid e Greiderer vogliono fortemente la medaglia. Dietro bel ritmo di Graabak, ma il gruppetto è staccato di oltre 30 secondi. Nel prossimo chilometrico capiremo chi andrà sul podio. Buzzi sempre 22esimo, Pittin 31esimo, Bortolas staccato.

12.10 - 3.5 KM

Guadagnano davanti con Rydzek che sta tirando il quartetto dei primi. Dietro invece perdono. Herola tira da solo ed è staccato di quasi 27 secondi. Graabak deve prendere l'iniziativa se vuole tornare sui primi.

12.06 - YAMAMOTO AGGANCIATO

Greiderer, Rydzek e Schmid aggangiano Yamamoto dopo 2.5km. A 26 secondi il finlandese Herola, Geiger, Lamparter e soci. Buzzi 23esimo, Bortolas in difficoltà.

12.03 - AGGIORNAMENTO DOPO 1KM

Il giapponese è partito al rallentatore. Dietro guadagnano tutti. Herola, il finlandese, è scatenato. Bene anche Graabak, nono. Buzzi solido in 22esima posizione.

12.02 - AL VIA ANCHE BUZZI E BORTOLAS

L'obiettivo è finire in top20 per entrambi gli italiani. Aspettiamo anche la rimonta di Pittin, staccato di oltre 4 minuti.

12.00 - PARTE YAMAMOTO!

Si parte! Il giapponese muove gli sci per primo. Vi aggiorneremo chilometro dopo chilometro. Saranno 10000 metri ricolmi di grande tensione.

11.50 - TRA POCO SI RIPARTE!

Eccoci tornati per la seconda parte della combinata nordica. Alle 12:00 (ora italiana) partiranno i 10km di inseguimento. Davanti a tutti il giapponese Ryota Yamamoto. Dietro di lui l'austriaco Greiderer e il tedesco Schmid, staccati di 38 e 40 secondi. L'Italia è molto indietro: Buzzi a 2'12" dalla vetta, Bortolas a 2'24" e Pittin a 4'40".

10.05 - ALLE 12:00 LE MEDAGLIE!

Alle 12:00 partirà l'inseguimento sui 10km. In palio le medaglie!

09.53 - IL SALTO FINISCE QUA!

Ryota Yamamoto davanti a tutti con 38 secondi di vantaggio su Greiderer e 40 su Schmid. Come quarto partirà Rydzek, a 43 secondi, mentre al quinto posto la coppia Lamparter-Yachi Sora. In casa Italia: Buzzi a 2'12" dalla vetta, Bortolas a 2'24" e Pittin a 4'40". Alle 12:00 l'inseguimento sui 10km.

09.50 - SCHMID SCALZA RYDZEK

Tedesco batte tedesco. 123.1 punti per Schmid, che ruba il terzo posto al connazionale.

09.45 - YAMAMOTOOOOO!

Fantastico il giapponese! Primo posto provvisorio. 133 punti e oltre 30 secondi di vantaggio nell'inseguimento su Greiderer e Rydzek. Devastante salto. In casa Italia: Buzzi 18esimo, Bortolas 22esimo e Pittin 36esimo.

09.43 - HEROLA E RYDZEK MOLTO BENE

Il finlandese e il tedesco salgono rispettivamente al quinto e al secondo posto. Questi due in ottica inseguimento fanno paura.

09.39 - IL NUOVO LEADER

Greiderer è il primo riferimento nella corsa al podio. 123.4 punti per l'austriaco. Primo posto provvisorio. Secondo Yachi Sora, terzo Rehrl. Buzzi 13esimo, Bortolas 17esimo. Mancano 9 atleti alla fine del salto.

09.36 - REHRL SECONDO!

L'austriaco non riesce a scalzare Yachi Sora. Secondo posto per lui. Terzo Baud. Buzzi migliore degli italiani (decimo).

09.33 - IL GIAPPONESE YACHI SORA!

Spezza in due la gara il giapponese con ben 116.9 punti! Baud secondo, Watabe terzo.

09.31 - PORTYK SCALZA LOOMIS

Quasi alla pari di Matteo Baud. 110.8 punti per il ceco. Grande salto per lui. Italiani: Buzzi quinto, Bortolas nono, Pittin 23esimo.

09.29 - LOOMIS SUBITO SECONDO!

L'americano si piazza al secondo posto facendo retrocedere Buzzi al terzo. Davanti sempre il francese Matteo Baud. Bortolas settimo. Mancano 19 atleti.

09.27 - BRAVISSIMO BUZZI!

Che bravo Raffaele! Che bravo! Le condizioni non lo hanno aiutato, ma i suoi 93 metri valgono comunque 99.9 punti e il secondo posto provvisorio. Bortolas adesso è sesto.

09.20 - SI ALZA IL LIVELLO AL TRAMPOLINO

Il ceco Danek entra al quarto posto, l'americano Shumate al terzo e il francese Matteo Baud si prende la prima posizione con 97.5 metri e ben 111.3 punti. Bortolas al quinto posto (provvisorio).

09.17 - BRUTTO SALTO DI PITTIN

Troppo schiacciato e senza verticalità l'azzurro. 75.5 metri e 62.9 punti. Undicesimo posto provvisorio (ma scenderà parecchio).

09.13 - PAZOUT NUOVO LEADER

Gran bel salto dell'atleta ceco. 96 metri e 99 punti. Bortolas retrocede al secondo posto provvisorio. Terzo Blondeau.

09.10 - IL VENTO NON STA AIUTANDO

Condizioni particolarmente difficili sul trampolino. Bortolas sempre davanti. Dietro di lui l'americano Schumann e il coreano Park.

09.07 - BORTOLAS SEMPRE DAVANTI

Sono sette gli atleti che hanno effettuato il loro salto finora. Bortolas è sempre davanti.

09.02 - PRIMI DUE SALTI, BORTOLAS POSITIVO

Mastiev raggiunge 72 metri. Debole. Il nostro Bortolas invece porta a casa 93.5 metri per un totale di 97 punti. Primo posto provvisorio per Iacopo.

09.00 - TRA POCO IL SALTO, ALLE 12:00 IL FONDO

Alle 9 il salto sul Normal Hill e tre ore più tardi l'inseguimento sui 10km.

08.50 - LA PROVA DEL TRAMPOLINO

Condizioni di vento preoccupanti durante l'allenamento. Tante interruzioni. Davanti a tutti si è piazzato il giapponese Yoshito Watabe, al secondo posto l'austriaco Lamparter e al terzo il norvegese Graabak. Italia al sedicesimo posto con Buzzi, poi 34esimo per Bortolas e 41esimo per Pittin. Alle 9:00 nuovo appuntamento con il salto di gara.

IL RECAP DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO

È un nuovo giorno in Italia e a Pechino, ma nella mente abbiamo ancora impresso l'epico oro di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto di curling, preceduto circa un'ora prima dall'argento di Federico Pellegrino nella sprint maschile di sci di fondo. Da segnalare anche il quarto posto di Roland Fischnaller nello snowboard parallelo, a 41 anni ad un passo dal podio. Mentre nel biathlon l'Italia non è neanc'ora riuscita ad interpretare un ruolo da protagonista.

