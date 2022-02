per il trattamento rivolto ad Eric Frenzel. Il forte combinatista tedesco è risultato positivo ad un test per il Covid-19 ed polemiche del comitato olimpico tedesco. Duro attacco della Germania al comitato organizzatore delle Olimpiadi di Pechino 2022. Il forte combinatista tedesco è risultato positivo ad un test per il Covid-19 ed è stato messo in quarantena . Le condizioni della stanza e del cibo offerto non hanno però assolutamente soddisfatto l’atleta e soprattutto hanno scatenato le

Il capo delegazione della Germania, Dirk Schimmelpfennig ha definito “inaccettabile” la situazione in cui si è trovato il tre volte campione olimpico di combinata nordica. “La camera d’albergo è inaccettabile e ci deve essere un cambiamento. Siamo in trattative intense con il Comitato olimpico internazionale (CIO) e la BOCOG (Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Pechino 2022) sia a livello operativo che politico per ottenere miglioramenti”.

Non si è fatta attendere la risposta di Christophe Dubi, direttore esecutivo dei Giochi Olimpici per il CIO, che ha, però, ammesso che le condizioni della stanza di Frenzel (soprattutto connessione Wi-Fi e cibo) non fossero ottimali il primo giorno, ma che subito si sono operati per apportare dei miglioramenti.

