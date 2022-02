Jarl Magnus Riiber potrebbero finalmente avere inizio. Il fenomenale combinatista norvegese Le Olimpiadi dipotrebbero finalmente avere inizio. Il fenomenale combinatista norvegese era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 3 febbraio, alla vigilia della cerimonia d'apertura, ed era stato costretto a saltare la gara con salto su trampolino piccolo vinta dal tedesco Geiger. Dopo una decina di giorni, però, il 24enne di Oslo è risultato negativo al test nella giornata di sabato e ha speranze di tornare in pista.

Il team manager Ivar Stuan ha svelato che secondo le regole attuali, serviranno altri due test dallo stesso esito tra domenica e lunedì per poter liberare l'atleta dall'isolamento in cui si ritrova. Se così fosse, Riiber avrebbe la chance di gareggiare sia nella gara individuale su trampolino lungo di martedì 15 che nel team event di giovedì 17, per provare a conquistare il suo primo oro olimpico dopo l'argento ottenuto a PyeongChang. Prima di tutto, però, va verificato lo stato fisico dell'atleta e lo stesso Stuan ci va coi piedi di piombo: "È difficile da dire se ci sarà, dobbiamo parlare coi dottori e con lui. È una possibilità, ma non possiamo ancora dire niente". Staremo a vedere.

