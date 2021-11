Giochi olimpici invernali si disputa Pechino, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, combinata nordica, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e La XXIV edizione deisi disputa dal 4 al 20 febbraio 2022 , facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di per un totale di 109 eventi da medaglia . Questo è il programma completo dello, con gare in programma, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede ed eventi

Le gare di combinata nordica sono in programma dal 9 al 17 febbraio al Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center di Zhangjiakou, località situata a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino. Gli eventi in calendario sono tre, tutti maschili. Potrebbe essere l'ultima volta, visto che la FIS ha richiesto l'inserimento della combinata nordica femminile nel programma olimpico di Milano-Cortina 2026.

Qualificazione

Alle gare di combinata nordica a Pechino 2022 partecipano 55 atleti. Un massimo di cinque atleti può essere iscritto da un Comitato olimpico nazionale. Gli atleti possono essere ammessi alle gare se hanno ottenuto almeno un punto ai Mondiali o a un Grand Prix nella loro carriera, o almeno un punto a un evento di Coppa continentale durante il periodo di qualificazione che va da luglio 2020 al 16 gennaio 2022. L'assegnazione delle quote per ogni NOC si basa sulla Olympic Quota Allocation List, che viene calcolata utilizzando le classifiche della Coppa del Mondo FIS per due stagioni sommate dal 1° luglio 2020 al 16 gennaio 2022. I primi 50 della lista di assegnazione delle quote olimpiche, rispettando il massimo di cinque per paese, si qualificano. La Cina può iscrivere un concorrente in ogni competizione, compresa la staffetta, a condizione che gli atleti siano nella lista di assegnazione. Dopo i primi 50, se non ci sono dieci nazioni con abbastanza atleti per formare una squadra di staffetta, alle nazioni con tre atleti qualificati sarà concessa una quota aggiuntiva.

Calendario

9 febbraio, dalle 15*: trial round, prova di salto gundersen e 10 km fondo gundersen NH**

15 febbraio, dalle 15: trial round, prova di salto gundersen e 10 km fondo gundersen LH**

17 febbraio, dalle 15: trial round, prova di salto LH e prova di fondo staffetta 4×10 km

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

** NH = normal hill (trampolino normale); LH = large hill (trampolino lungo)

Storia

La combinata nordica è una delle discipline più storiche delle Olimpiadi invernali, essendo presente nel programma fin dall'edizione del debutto di Chamonix-Mont-Blanc 1924. In quella prima rassegna si disputò prima una prova di fondo di 18 km e poi il salto. L'inversione delle due prove avvenne da Oslo 1952. Fino agli anni '80 la parte sciata venne disputata in tecnica classica, poi si passò alla libera. Da Calgary 1988 venne introdotto il metodo Gundersen, con la prova di fondo a inseguimento in base ai punteggi ottenuti nel salto. Sempre in Canada venne introdotta la gara a squadre, mentre la prova con trampolino lungo esiste da Vancouver 2010. Le gare attuali prevedono un solo salto e 10 km di fondo. La Norvegia domina anche in questo sport il medagliere perpetuo, forte di 31 podi (13 ori, 10 argenti e 8 bronzi). L'Italia ha conquistato una sola medaglia nella sua storia: il bronzo di Alessandro Pittin nel trampolino normale a Vancouver 2010.

