Combinata Nordica

Combinata nordica: assolo di Gyda Westvold Hansen a Ramsau, cinque su cinque in Coppa del Mondo

RAMSAU - Restano inviate le prime tre posizioni rispetto al segmento di salto. Gyda Westvold Hansen conquista la quinta vittoria in altrettante gare di questa stagione di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Se si aggiunge l'annata precedente, la norvegese è l'unica a non essere mai scesa dal podio in tutta la storia di questa competizione.

00:02:57, 20 minuti fa