Combinata Nordica

Combinata nordica, Coppa del Mondo Ramsau: Jarl Magnus Ribeer vince per la sesta volta consecutiva

RAMSAU - Passeggiata di salute sugli sci stretti per Jarl Magnus Riiber, tutto solo dal primo all'ultimo chilometro. Il 24enne norvegese vince per la settima volta su otto gare totali in stagione (una volta è stato squalificato) e colleziona il podio numero 60 in Coppa del Mondo di combinata nordica.

00:01:57, un' ora fa