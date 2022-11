Dopo una gara-1 da dimenticare, a causa di un brutto errore nel salto, arriva subito il riscatto per Jarl Magnus Riiber: il norvegese infatti nella seconda prova stagionale della Coppa del Mondo di combinata nordica in quel di Ruka trova il primo successo dell’annata. Per lui sono cinquanta vittorie nel massimo circuito internazionale, cifra tonda. Come il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, qualche minuto prima, nello sci di fondo. Dopo la terza piazza dal trampolino, è stato devastante, alla sua maniera, nella 10km sugli sci di fondo, andando a riprendere e saltare gli avversari davanti e lanciandosi in solitaria verso il traguardo a braccia alzate.

Sempre e solo Riiber! Il norvegese fa 50, rivivi il suo arrivo

Week-end eccezionale fino ad oggi per il teutonico Julian Schmid: dopo la vittoria di ieri, arriva una super seconda piazza, a 10.4” dalla vetta, superando in un mini sprint il norvegese Jens Luraas Oftebro, terzo. Completano la top-5 il primo ed il secondo della prova di salto: il giapponese Ryota Yamamoto e l’austriaco Stefan Rettenegger. In casa Italia non arrivano i primi punti della stagione. Aaron Kostner è il migliore della pattuglia tricolore, 33mo, mentre Samuel Costa è 36mo. Più indietro Raffaele Buzzi, 43mo, e Domenico Mariotti, 47mo.

