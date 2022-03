Combinata Nordica

Coppa del Mondo - Annika Sieff torna sul podio! 3° posto dietro alle giapponesi, rivedi l'arrivo

COMBINATA NORDICA - Prima dopo il segmento di salto, Annika Sieff viene superata dalle giapponesi Nakamura e Kasai nella 5 km di fondo, ma difende con i denti il terzo posto nell'ultima tappa di Coppa del Mondo. Secondo podio della carriera e della stagione per la classe 2003 azzurra, dopo il primo storico piazzamento in top-3 per un'italiana dello scorso dicembre, che ci può riprovare domenica.

00:02:15, 7 minuti fa