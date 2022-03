Va in Norvegia la Coppa del Mondo di combinata nordica: Jarl Magnus Riiber si porta a casa la quarta sfera di cristallo al termine di un duello davvero entusiasmante con Johannes Lamparter. Nella gara conclusiva, la Gundersen di Schonach, i due sono partiti con una sola lunghezza a dividerli: Riiber non ha sbagliato nulla, trionfando nella gara e mettendo le mani sul Globo.

Nella prova teutonica il norvegese partiva nettamente avvantaggiato dopo il salto, ma la disperata rimonta dell’austriaco è servita a raggrupparsi a circa 2 chilometri dall’arrivo. L’allungo finale di Riiber da vero finisseur è stato fondamentale: come un ciclista nel tratto conclusivo è andato a prendersi tappa e maglia. 4” di ritardo per Lamparter che deve accontentarsi della doppia piazza d’onore, terzo nella gara il teutonico Vinzenz Geiger.

In casa Italia ancora una giornata con tutti fuori dalla zona punti. 33ma piazza per Raffaele Buzzi, 37ma per Alessandro Pittin, 38ma per Samuel Costa.

