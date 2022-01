Combinata Nordica

Coppa del mondo: Riiber vince la prima tappa del Triple di Seefeld. Sul podio anche Geiger e Lamparter

COPPA DEL MONDO - Nell'ultimo weekend prima della partenza per Pechino, nella prima tappa del Triple di Seefeld, Jarl Magnus Riiber domina dal trampolino e gestisce la situazione sugli sci stretti tornando così in pienissima corsa per la sfera di cristallo. Alle sue spalle Vinzenz Geiger, completa il podio l'attuale leader della classifica Johannes Lamparter. Alessandro Pittin 30°.

00:02:57, un' ora fa