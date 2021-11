L’Italia entusiasma al suo esordio agli Europei 2021 di curling e incomincia la propria avventura con una convincente vittoria. La Nazionale maschile ha travolto la Danimarca con uno schiacciante 9-1 in un incontro davvero a senso unico e concluso con anticipo al termine del sesto end (sui dieci previsti). Gli azzurri, presentatisi a Lillehammer (Norvegia) dopo il settimo posto ai Mondiali e con l’obiettivo di scaldarsi in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Pechino 2022, hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno soppiantato il sempre ostico avversario nordico. Il quartetto tricolore porta a casa un successo importante per inseguire la qualificazione alle semifinali, un obiettivo non così impossibile per una compagine capace di conquistare la medaglia di bronzo tre anni fa.

Joel Retornaz, Simone Gonin, Amos Mosaner e Sebastiano Arman sono stati accorti nel primo end e, una volta capito che non potevano marcare più di un punto, hanno optato per la mano bianca. Scelta corretta perché i nostri portacolori si sono esaltati nella seconda frazione, dove hanno siglato tre punti di pregevole fattura e hanno subito messo pressione a Mikkel Krause e compagni. L’Italia ha poi confezionato la magia, rubando la mano per due volte consecutive: due punti nel terzo end, altri due nel quarto e perentorio 7-0. La Danimarca ha una flebile reazione prima dell’intervallo (7-1), ma gli azzurri sono imperterriti, timbrano altri due punti nel sesto end e chiudono i conti con largo anticipo. Joel Retornaz e compagni torneranno sul ghiaccio nella giornata di domani (domenica 21 novembre) per due difficili impegni contro Norvegia (ore 09.00) e Scozia (ore 19.00).

