Prima sconfitta per la Nazionale maschile di curling ai Campionati Europei 2021 di Lillehammer. In occasione della gara inaugurale della seconda giornata di competizioni, gli azzurri sono crollati contro i padroni di casa della Norvegia, cedendo il passo con il risultato di 6-9. Un incontro frastagliato in diversi momenti. Partono in salita i ragazzi capitanati da Joel Retornaz che, dopo il primo end, sono costretti a cedere due punti agli avversari, maturati grazie a un gran tiro di Walstad, salvo poi trovare l’immediato pareggio nell’end successivo. Ecco allora che i nostri ragazzi sferrano l’attacco con una bella trama strategica, rotta dall’abilità e la precisione sempre di Walstad il quale, all’ultimo tiro, allontana con classe le stone piazzando il 2-4.

Un colpo duro per la squadra italiana che sbaglia con Retornaz un tiro fondamentale nel quarto end consentendo agli avversari di segnare il 2-5, accorciando poi leggermente le distanze successivamente siglando un punto e portando il match sul 3-5. Al sesto end un primo snodo cruciale, con lo skip azzurro che non riesce nell’intento di far uscire la stone norvegese dalla home, apparecchiando la tavola per i rivali che, però, clamorosamente, sbagliano il colpo. Il punto è quindi dell’Italia, a una sola lunghezza di distanza dalla Norvegia, abile comunque a ad allungare nuovamente poi il parziale sul 4-6. Dopo un istante di assestamento le sorti dell’incontro vengono decise all’ottavo end, momento in cui l’Italia riesce a strappare il pareggio alla Norvegia mettendo a segno due punti. Una gioia che dura però solo pochi minuti, perché ecco che arrivano altri due punti per gli scandinavi nel penultimo atto della partita, chiamando gli azzurri a un’impresa in chiusura, dove arriva invece il 5-9 finale. La Nazionale italiana di curling maschile tornerà sul ghiaccio questa sera alle 18:00 contro la Scozia.

