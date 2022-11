L’Italia ha letteralmente asfaltato la Scozia e ora sogna in grande agli Europei 2022 di curling femminile. Le azzurre sono state superlative sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e hanno annichilito una delle favorite della vigilia, anche se presentatasi a questa rassegna continentale con una formazione differente rispetto a quella che lo scorso anno vinse Olimpiadi ed Europei (è assente la fuoriclasse Eve Muirhead). Le nostre portacolori hanno Le azzurre sono state superlative sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e hanno annichilito una delle favorite della vigilia, anche se presentatasi a questa rassegna continentale con una formazione differente rispetto a quella che lo scorso anno vinse Olimpiadi ed Europei (è assente la fuoriclasse Eve Muirhead). Le nostre portacolori hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta ieri pomeriggio contro la Turchia e hanno tutte le carte in regola per ambire non soltanto alla qualificazione ai prossimi Mondiali (riservata alle migliori sette classificate) ma anche all’accesso alle semifinali (a cui verranno ammesse le prime quattro del round robin a dieci squadre).

L’Italia ha trionfato con il punteggio di 10-4, riuscendo a fare la differenza in due momenti ben precisi. Dopo i due punti marcati da Rebecca Morrison e compagne nel primo end, il quartetto tricolore riusciva a pareggiare i conti nella seconda frazione e nel terzo periodo rubava la mano mettendo a segno due punti pesantissimi per il 4-2. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli venivano però agganciate sul 4-4 all’intervallo, grazie a un bel doppio gioco delle scozzesi. Al ritorno sul ghiaccio le azzurre si tramutavano in un tornado di elevata intensità e spaccavano la partita in due: due punti con il martello a favore nel sesto end, poi una rubata da due punti nella settima frazione e un altro punto con l’ultimo tiro a sfavore nell’ottavo parziale.

L’Italia si involava agevolmente sul 9-4 e ha poi doveva semplicemente controllare la situazione, gestendo il vano tentativo di rimonta delle avversarie nel nono end. Arriva la terza mano rubata consecutiva da parte delle azzurre, che si issano sul 10-4 e chiudono i conti in anticipo. La nostra Nazionale occupa il terzo posto in classifica generale insieme a Scozia, Norvegia e Germania, alle spalle di Danimarca e Svizzera che guidano a punteggio pieno. Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio alle ore 19.00 per affrontare la Lettonia, avversario che sembra essere ampiamente alla portata e che va battuto per continuare a sognare in grande.

RISULTATI TERZA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

Italia vs Scozia 10-4

Svizzera vs Turchia 10-4

Danimarca vs Ungheria 9-1

Norvegia vs Germania 10-7

Svezia vs Lettonia 11-9

CLASSIFICA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

1. Danimarca 3 vittorie

1. Svizzera 3 vittorie

3. Italia 2 vittorie

3. Germania 2 vittorie

3. Scozia 2 vittorie

3. Norvegia 2 vittorie

6. Svezia 1 vittoria

7. Lettonia 0 vittorie

7. Ungheria 0 vittorie

7. Turchia 0 vittorie

