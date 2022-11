Danimarca con un perentorio 8-2 e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e non ha minimamente tentennato contro un’avversaria apparsa decisamente inferiore e incapace di tenere testa ai nostri portacolori, nella passata stagione capaci di conquistare la medaglia di bronzo in campo continentale e ai Mondiali. L’Italia continua la propria cavalcata agli Europei 2022 di curling maschile. Dopo aver travolto Norvegia e Svezia nella giornata di ieri , gli azzurri hanno surclassato lacon un perentorio 8-2 e hanno così infilato la terza vittoria consecutiva sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico e non ha minimamente tentennato contro un’avversaria apparsa decisamente inferiore e incapace di tenere testa ai nostri portacolori, nella passata stagione capaci di conquistare la medaglia di bronzo in campo continentale e ai Mondiali.

Il quartetto tricolore ha offerto una prestazione di rara bellezza e si è confermato saldamente al comando della classifica generale insieme alla Svizzera (in attesa di Scozia-Svezia, i britannici ci aggancerebbero in caso di successo contro i padroni di casa), compiendo un altro passo importante verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (Campione Olimpico nel misto con Stefania Constantini), Alberto Pimpini (al debutto, ha sostituito Sebastiano Arman) e Mattia Giovanella si sono fatti prontamente sentire mettendo a segno due punti nel primo end. Mikkel Krause e compagni hanno accorciato le distanze nella seconda frazione (2-1), ma l’Italia ha mostrato tutto il proprio strapotere nella terza frazione e ha messo a segno tre punti per involarsi sul 5-1.

I nordici optano per una mano nulla e conservano il vantaggio del martello, ma nel quinto end si materializza la magia della nostra Nazionale: mano rubata con addirittura tre punti a referto e il tabellone recita un perentorio 8-1 all’intervallo. La Danimarca cerca di prolungare l’incontro, ma il punto messo a segno nel settimo end è ritenuto insufficiente per continuare a giocare con profitto e l’Italia festeggia la vittoria con largo anticipo. L’Italia tornerà sul ghiaccio domani (lunedì 21 novembre, ore 08.00) per affrontare la poco temibile Turchia: servirà un’altra vittoria per continuare a inseguire senza intoppi l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Domani è tra l’altro previsto un doppio incontro, visto che alle ore 16.00 si incrocerà la Germania.

RISULTATI TERZA GIORNATA EUROPEI CURLING MASCHILE 2022

Italia vs Danimarca 8-2

Norvegia vs Repubblica Ceca 10-3

Svizzera vs Turchia 11-3

Scozia vs Svezia (in corso di svolgimento)

Spagna vs Germania (in corso di svolgimento)

CLASSIFICA EUROPEI CURLING MASCHILE 2022

1. Italia 3 vittorie

1. Svizzera 3 vittorie

2. Scozia 2 vittorie

2. Turchia 2 vittorie

5. Germania 1 vittoria

5. Svezia 1 vittoria

7. Norvegia 1 vittoria

8. Spagna 0 vittorie

9. Repubblica Ceca 0 vittorie

9. Danimarca 0 vittorie

