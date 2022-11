L’Italia ha travolto l’Ungheria con uno schiacciante 13-2 e ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei 2022 di curling femminile. Le azzurre sono state impeccabili sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) contro un’avversaria incapace di secondo posto in classifica generale (alle spalle della vincitrice del confronto tra Danimarca e Svizzera, alla pari con chi perderà il big match) e continua a sognare la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate di questo round robin aperto a dieci squadre. e ha infilato la2022 di curling femminile. Le azzurre sono state impeccabili sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) contro un’avversaria incapace di tenere testa alle nostre portacolori , chiaramente superiori dal punto di vista tecnico e agonistico. La Nazionale è ormai entrata in piena fiducia in questa rassegna continentale , si colloca brillantemente al(alle spalle della vincitrice del confronto tra Danimarca e Svizzera, alla pari con chi perderà il big match), riservata alle prime quattro classificate di questo round robin aperto a dieci squadre.

Le azzurre, che puntano senza mezzi termini all’ingresso in zona medaglie, hanno compiuto un altro passo importante verso l’ammissione ai Mondiali 2023, riservata a sette compagini attraverso questa competizione. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli hanno fatto la voce grossa fin dal primo end, marcando tre punti di pregevole fattura. Successivamente hanno rubato la mano a Csilla Halasz e compagne per ben tre volte consecutive: un punto nella seconda frazione, tre punti nel terzo parziale, un altro punto nel quarto periodo per un rotondo 8-0.

Le magiare hanno salvato parzialmente la faccia siglando due punti che hanno sancito l’8-2 all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio sono ancora le azzurre a dettare legge, piazzano tre stone a punto e si issano sul perentorio 11-2. La partita è di fatto segnata, si continua a giocare soltanto per mera formalità e le azzurre arrotondano ulteriormente il risultato con due punti nel settimo end che valgono il definitivo 13-2. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 20.00 per affrontare la Danimarca in un match determinante nella corsa verso le semifinali, mentre domani (ore 14.00) andrà in scena l’incrocio con la Norvegia.

RISULTATI QUINTA GIORNATA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

Italia vs Ungheria 13-2

Svizzera vs Danimarca

Norvegia vs Lettonia

Turchia vs Germania

Svezia vs Scozia

CLASSIFICA EUROPEI CURLING FEMMINILE 2022

1. Danimarca 4 vittorie

1. Svizzera 4 vittorie

1. Italia 4 vittorie *

4. Germania 2 vittorie

4. Norvegia 2 vittorie

4. Scozia 2 vittorie

4. Svezia 2 vittorie

8. Turchia 1 vittoria

9. Ungheria 0 vittorie *

9. Lettonia 0 vittorie

*= 1 partita in più

