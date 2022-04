Di nuovo in carreggiata. Dopo la bruttissima sconfitta con l’Olanda la Nazionale maschile di curling ha vinto per 7-3 la fondamentale sfida contro la Danimarca ai Campionati Mondiali 2022 in fase di svolgimento a Las Vegas (Stati Uniti), rimettendosi nuovamente in corsa per i playoff. Un incontro dai ritmi lenti dove, a differenza di quanto successo proprio con gli orange, gli azzurri hanno sfoggiato una buona reazione.

A passare in vantaggio per primi sono stati i nordici, subito davanti in un primo end seguito da una mano nulla. Nel terzo però Joel Retornaz e compagni riportano la situazione in parità, salvo poi essere nuovamente superati dagli avversari nel quarto round.

Nel quinto turno gli azzurri cercano di mettere il turbo alle operazioni. Il nostro skipper in tal senso sfrutta un buon corridoio e, con una promozione, piazza due stone a punto, riprendendo le redini della gara. Lo spettro di quanto successo con l’Olanda però ricompare: nell’end successivo infatti la Danimarca ripristina nuovamente l’equilibrio sul 3-3 mettendo a referto un sigillo per merito di un buon wick di Thobias Thune.

Ma stavolta l’Italia non si lascia sorprendere, aumenta i giri e prende finalmente il largo: dopo una sesta ripresa terminata con un nulla di fatto gli azzurri in tutta sicurezza segnano due punti sia nell’ottavo che nel nono end, costringendo gli avversari al ritiro e archiviando la pratica con il risultato di 7-3.

Dopo sei partite l’Italia si trova al quinto posto della classifica provvisoria con tre vittorie e tre sconfitte in compagnia di Finlandia, Corea del Sud e Stati Uniti. La prossima sessione sarà decisamente importante: gli azzurri sfideranno infatti oggi, mercoledì 6 aprile, la Corea alle ore 18:00, per poi passare alla Germania, incontro fissato alle ore 23:00.

MONDIALI 2022 CURLING: LA CLASSIFICA GENERALE

1 Canada 6 6 0 2 Sweden 7 5 2 3 Scotland 6 4 2 3 Switzerland 6 4 2 5 Finland 6 3 3 5 Italy 6 3 3 5 Korea 6 3 3 5 United States 6 3 3 9 Germany 7 3 4 9 Norway 7 3 4 11 Czech Republic 7 2 5 12 Denmark 6 1 5 12 Netherlands 6 1 5

