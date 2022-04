L’Italia è stata eliminata ai Mondiali di curling doppio misto. La nostra Nazionale ha sconfitto la Finlandia per 10-3 nell’ultima partita del round-robin, ma non è bastato per conquistare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (la prima classificata ha staccato il biglietto per le semifinali, seconda e terza sono state ammesse al turno dei playoff). Per sperare nel passaggio del turno servivano la sconfitta del Giappone contro la Svezia (arrivata) e la sconfitta di una tra Svizzera e Norvegia (rispettivamente contro Corea del Sud e Nuova Zelanda), ma elvetici e scandinavi hanno vinto nettamente.

Va precisato che, anche nel caso di ko di uno dei due avversari diretti, l’Italia sarebbe stata eliminata comunque in virtù di un peggior DSC (la media dei tiri iniziali, cristallizzatasi prima dell’avvio degli incontri odierni). Stefania Constantini e Sebastiano Arman escono comunque a testa alta dalla competizione: dopo aver vinto cinque partite consecutive, la Campionessa Olimpica e il nuovo compagno per l’occasione (Amos Mosaner è infortunato) sono incappati nelle battute d’arresto contro Svezia, Svizzera e Norvegia, compremettendo così la possibilità di proseguire la propria avventura sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera).

Ad

La partita odierna è stata senza storia, con due punti marcati nel primo e nel terzo end, poi la mano rubata nella quarta frazione (5-1 all’intervallo) e i quattro punti piazzati nel sesto parziale per chiudere di fatto i conti. Gli azzurri concludono così al quarto posto in classifica nel gruppo A. La Svizzera vince il girone e si qualifica alle semifinali, Svezia e Norvegia passeranno dai playoff. Nell’altro girone la Scozia si è già garantita la qualificazione alle semifinali, il Canada è già ai playoff, Germania e USA si contendono l’ultimo posto per la fase a eliminazione diretta.

Curling Mondiali: Italia ancora ko e quasi fuori, la Norvegia vince 9-3 20 ORE FA

Constantini-Mosaner e uno storico ORO: l'impresa in soli 120 secondi

RISULTATI MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Svizzera-Corea del Sud 9-2

Norvegia-Nuova Zelanda 9-1

Italia-Finlandia 10-3

Svezia-Giappone 8-5

Danimarca-Estonia 6-2

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

1. Svizzera 7 vittorie (w1, 16,40 cm)

2. Svezia 7 vittorie (w1, 20,57 cm)

3. Norvegia 7 vittorie (w1, 21,51 cm)

4. Italia 6 vittorie (w1)

5. Giappone 6 vittorie (w0)

6. Danimarca 4 vittorie

7. Estonia 3 vittorie (w1)

8. Corea del Sud 3 vittorie (w0)

9. Finlandia 2 vittorie

10. Nuova Zelanda 0 vittorie

Stefania Constantini, le 5 meraviglie della sua Olimpiade

Curling Mondiali di curling: Italia del doppio misto ai playoff se... IERI A 10:26