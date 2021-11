Una grande Italia perde la semifinale contro la Svezia agli Europei di Curling 2021, rassegna in fase di svolgimento a Lillehammer, in Norvegia. Il team guidato da Joël Retornaz, malgrado una partita giocata punto punto fino all’ottavo end, è purtroppo caduta proprio nella fase clou, uscendo di scena con un risultato bugiardo, che non rispecchia a pieno quanto mostrato sul ghiaccio.

Italia, ko in semifinale con la Svezia: giocherà per il bronzo

Partono benissimo gli azzurri difendendosi egregiamente negli ultimi quattro tiri del primo end, costringendo il temibile skip Edin a una mano nulla, e architettando una strategia vincente in quello successivo, piazzando due stone prima dell’ultimo tentativo degli svedesi, i quali riescono a racimolare solo un punto.

Nel terzo turno poi va in scena un vero e proprio scambio di favori che porta a un passaggio a punteggio invariato; ecco allora che gli scandinavi tramano una tattica offensiva interessante con una stone svedese a punto ma tre pietre italiane nella casa; il nostro Skip Retornaz decide quindi di sbocciare quella avversaria conquistando due punti, portando dunque l’incontro sul 2-1.

In un quinto end contrassegnato da due time out, uno per parte, riesce a spuntarla per pochi centimetri la Svezia a seguito di un tiro sbagliato in modo clamoroso da Edin, il quale ripara soltanto alla fine pareggiando nuovamente i conti. Non sbaglia invece il nostro Retornaz segnando un importantissimo 3-2 nel settimo end e costringendo i rivali a una mano nulla nell’ottavo.

Nel momento decisivo della gara però, al nono round, l’Italia commette tre sbavature, culminate con una defaillance di Retornaz che, di fatto, regala due comodi punti alla Svezia, la quale ribalta la situazione segnando il 3-4 prima di un ultimo atto dove gli azzurri non riescono a raddrizzare il tiro, mancando il colpo vitale per l’extra-end e subendo il 6-3 finale dal solito Edin.

L’Italia tornerà in campo domani per giocarsi la medaglia di bronzo contro la perdente tra Norvegia e Scozia.

