L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei 2022 di curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Turchia per 9-4 e hanno infilato la quarta vittoria consecutiva sul ghiaccio di Oestersund (Svezia), confermandosi saldamente al comando della classifica generale a inseguire con grande ottimismo l’accesso alle semifinali riservato alle migliori quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. 2022 di curling maschile. Gli azzurri hannoe hanno infilato lasul ghiaccio di Oestersund (Svezia), confermandosi saldamente punteggio pieno . Il quartetto tricolore viaggia a braccetto con Scozia e Svizzera, vantando un un successo di margine sulla Germania e ben due sulla Turchia (le partite odierne si devono ancora concludere). Retornaz e compagni hanno messo le mani sulla qualificazione ai Mondiali 2023 e possono continuare ariservato alle migliori quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico contro la rognosa compagine anatolica, che ha messo pressione fin dalle prime battute e non ha mai mollato il colpo nonostante le giocate eccezionali offerte dall’Italia a cavallo dell’intervallo e che hanno nei fatti indirizzato la contesa. Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (Campione Olimpico nel misto con Stefania Constantini), Sebastiano Arman (tornato titolare al posto di Alberto Pimpini) e Mattia Giovanella hanno faticato a ingranare e infatti si sono ritrovati sotto per 2-0 dopo il primo end. Ugurcan Karagoz e compagni sono riusciti a conservare il vantaggio (3-1) fino al termine della terza frazione, poi l’Italia è salita in cattedra in maniera perentoria: gli azzurri hanno messo a segno ben tre punti nel quarto end, poi nel turno successivo hanno rubato la mano siglando due punti pesantissimi che sono valsi il 6-3.

Al ritorno sul ghiaccio dopo l’intervallo la Turchia ha accorciato le distanze (6-4), ma nel settimo periodo la nostra Nazionale ha ristabilito il massimo vantaggio con eccellente sagacia (7-4). Il quartetto tricolore ha dovuto semplicemente gestire la situazione, ha rubato la mano nell’ottavo end portando a casa altri due punti e sul 9-4 ha potuto festeggiare un’affermazione di lusso. L’Italia tornerà sul ghiaccio alle ore 16.00 per fronteggiare la Germania: un’eventuale vittoria metterebbe davvero una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta e sulla possibilità di lottare per le medaglie dopo il bronzo conquistato nella passata stagione in campo continentale e ai Mondiali.

RISULTATI QUINTA GIORNATA EUROPEI CURLING 2022

Italia vs Turchia 9-4

Scozia vs Repubblica Ceca

Svizzera vs Svezia

Germania vs Norvegia

Danimarca vs Spagna

CLASSIFICA EUROPEI CURLING 2022

1. Italia 4 vittorie *

2. Scozia 3 vittorie

2. Svizzera 3 vittorie

4. Germania 2 vittorie

4. Turchia 2 vittorie *

6. Norvegia 1 vittoria

6. Svezia 1 vittoria

8. Repubblica Ceca 0 vittorie

8. Danimarca 0 vittorie

8. Spagna 0 vittorie

*= 1 partita in più

