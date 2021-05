Colpaccio dell’Italia ai Mondiali 2021 di curling doppio misto: Amos Mosaner e Stefania Constantini sono riusciti nell’impresa di qualificarsi alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La coppia azzurra, infatti, si è guadagnata l’accesso ai playoff della rassegna iridata in corso di svolgimento ad Aberdeen (Scozia) e, di conseguenza, ha strappato il pass per i Giochi del prossimo anno.

La nostra Nazionale ha sconfitto la Russia per 8-5 (decisivi i quattro punti marcati nel secondo end e i due nella settima frazione) ed è così sicura di chiudere il gruppo A nelle prime tre posizioni. Al momento, infatti, Mosaner e Constantini occupano il secondo posto con 6 successi e 2 sconfitte, al pari del Canada (contro cui hanno perso lo scontro diretto), mentre la Scozia primeggia con uno score di 7-1.

Alle ore 20.30 gli azzurri torneranno sul ghiaccio per incrociare la Corea del Sud nell’ultimo match della fase a gironi, al termine della quale conosceremo la composizione del tabellone della fase a eliminazione diretta. Sei squadre si sono qualificate alle Olimpiadi e si giocheranno le medaglie in questi Mondiali: Scozia, Canada e Italia (gruppo A), Svezia, Norvegia, Svizzera (gruppo B). Il settimo pass per i Giochi verrà assegnato attraverso uno spareggio tra le quarte classificate dei due gironi.

Il doppio misto aveva fatto il suo esordio nel programma a cinque cerchi in occasioni delle Olimpiadi 2018, ma l’Italia non era riuscita a qualificarsi in quell’occasione. Quella di oggi è dunque una prima volta storica, mentre le squadre maschili e femminili sono rimandate al preolimpico autunnale.

