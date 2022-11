Una vittoria importantissima. La Nazionale azzurra di curling maschile ha sconfitto la Svezia per 8-7 in occasione della seconda partita del round robin valida per i Campionati Europei 2022, in scena proprio nel Paese nordico, precisamente a Östersund . La squadra capitanata da Joel Retornaz si è resa artefice di una sfida d’altissimo profilo contro i Campioni Olimpici che, in questa occasione, hanno pagato pesantemente l’assenza di Edin, da molti considerato il giocatore più grande di sempre.

L’inizio è positivo per gli azzurri che, dopo il primo buon tiro di Retornaz, approfittano della defaillance dello skip svedese Eriksson, il quale tentando una bocciata doppia non toglie la pietra italiana dalla zona punti concedendo ai nostri ragazzi di rubare la mano. Nel secondo turno però i nostri avversari non sbagliano, pareggiando i conti dopo aver condotto con cura una buona trama offensiva.

L’Italia non si scompone, anzi si fa trovare concentrata e, al terzo end, complice una bella invenzione di Mosaner e una bocciata finale positiva di Retornaz, tenta la fuga trovando due punti e portando il parziale sul 3-1. Lo skip azzurro poi nell’end successivo promuove la guardia centrale allontanando la pietra svedese a punto. All’ultimo tentativo Eriksson fallisce di nuovo il suo colpo, regalando il 4-1 alla compagine tricolore.

Retornaz poi passerà un momento difficile nella quinta ripresa, commettendo una sbavatura che, teoricamente, avrebbe permesso ai rivali di mettere a referto tre sigilli in scioltezza; prontamente però il nostro Capitano limita i danni andando di doppia bocciata e consentendo alla Svezia di segnare solo due punti, conservando quindi sul 4-3 il vantaggio di una lunghezza.

Sarà ancora un altro erroraccio d Eriksson, maldestro nel colpire la guardia italiana, a consentire agli azzurri di aumentare ancora il vantaggio di tre unità. Lo skip nordico tuttavia metterà una toppa ai passaggi a vuoto precedenti, accorciando sul 6-4 al settimo end. L’atmosfera si fa più tesa, con l’Italia a caccia dell’affondo finale e la Svezia costretta ad inseguire. Retornaz, in grande spolvero, fa scivolare la stone in doppia bocciata liberando la casa, non riuscendo però nella magia finale segnando solo un punto e dunque ripristinando il vantaggio di +3.

Ma al penultimo turno arriva la magia di Eriksson; dopo aver realizzato una partita in ombra, il padrone di casa concretizza un ottimo asset d’attacco, individuando la strettoia adeguata in grado di eliminare sia la guardia che la pietra italiana a punto, riacciuffando quasi all’ultimo respiro l’Italia.

Si arriva quindi sul 7-7 in un ultimo atto al cardiopalma: la Svezia vuole la guardia, l’Italia anche, e la piazza al centro dopo aver collocato una stone a punto. Eriksson dunque ha bisogno di un colpo da biliardo nella scivolata finale che non arriva, consegnando una vittoria meritata all’Italia, brava a tenere sempre altissima la concentrazione intervenendo prontamente ai propri errori.

Domani, domenica 20 novembre, Joel Retornaz e compagni sfideranno la Danimarca provando a proseguire il loro cammino a punteggio pieno in classifica. L’inizio del match è fissato per le ore 14:00.

