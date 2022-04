L’Italia continua a sognare sul ghiaccio di Las Vegas (USA) e si qualifica per le semifinali dei Mondiali 2022 di curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto la Svizzera per 10-4 nel playoff e possono così proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata, meritandosi la possibilità di disputare il penultimo atto. Questa notte (ore 04.00 italiane) il quartetto tricolore affronterà la Svezia in una campale sfida da dentro o fuori: l’Italia se la dovrà vedere contro i Campioni Olimpici e Campioni del Mondo guidati dal fuoriclasse Niklas Edin, già battuti nel round robin con un memorabile ultimo end da quattro punti.

L’Italia approda alle semifinali dei Mondiali per la prima volta nella sua storia e avrà la possibilità di giocarsi una medaglia, a ulteriore dimostrazione della caratura tecnica raggiunta negli ultimi anni, come disputano le medaglie di bronzo conquistate agli Europei nel 2018 e nel 2021. Gli azzurri sono stati impeccabili contro la compagine elvetica e ora vogliono continuare a sognare in grande, salire sul podio di questa manifestazione in terra americana è un obiettivo non più così lontano. L’altra semifinale sarà tra il Canada (primo nel round robin) e gli USA, che hanno battuto la Scozia per 6-4 nel playoff.

LA CRONACA DELLA PARTITA

L’Italia parte a razzo e mette a segno quattro punti in un primo end davvero stellare. Yannick Schwaller e compagni reagiscono nella seconda frazione e accorciano le distanze (4-1), ma il quartetto guidato dallo skip Joel Retornaz sfrutta l’occasione per ripristinare il vantaggio (5-1). I rossocrociati provano a riaprire in maniera perentoria la partita e marcano due punti nel quarto end (5-3), ma ancora una volta gli azzurri giocano in maniera brillante e portano a casa due punti prima dell’intervallo (7-3).

L’Italia ha la capacità di rubare la mano una volta tornata sul ghiaccio, mettendo a segno un punto che vale il +5 (8-3). La Svizzera si vede sfuggire la partita di mano e il punto conquistato nel sesto parziale non può aiutare più di tanto (10-4). Gli azzurri sono implacabili e con altri due punti nell’ottavo end chiudono definitivamente i conti e danno appuntamento alle ore 04.00 per la sfida titanica contro la Svezia.

I RISULTATI DEI PLAYOFF

Italia vs Svizzera 10-4

USA vs Scozia 6-4

TABELLONE SEMIFINALI MONDIALI CURLING 2022

[1] Canada vs [5] USA

[2] Svezia vs [3] Italia

