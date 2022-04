La Svezia vince ancora. Dopo aver trionfato alle Olimpiadi di Pechino 2022 i nordici hanno vinto per la quarta edizione consecutiva la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2022 di Las Vegas (Stati Uniti), superando in Finale il Canada con il risultato di 6-8.

Un trionfo, quello del team guidato da Niklas Edin, voluto fino alla fine. L’inizio non è dei migliori: nei primi due end il Canada trova infatti tre punti, segnando un sigillo nel turno inaugurale e rubando la mano in quello successivo. Non si fa però attendere la risposta svedese che di fatto pareggia i conti nei due round seguenti, aumentando rispettivamente di due unità nel terzo round e di una nel quarto.

Se a metà partita Gushue, lo skipper nordamericano, cerca di riprendere le redini della gara segnando un punto, nella sesta ripresa arriva il primo scossone svedese: Edin trova un buon take out mettendo due stone a punto, passando per la prima volta in vantaggio con il risultato di 4-5.

Seguono quindi dunque due avvincenti scambi di favore che consentiranno alle due compagini di ritrovarsi sul 6-6 al nono end. Nell’ultimo atto, dunque nel momento più importante della partita, Gushue non riesce però a far scivolare la propria stone come voleva, aprendo di fatto il campo a Edin che non sbaglia, trova i due punti, e porta a casa l’undicesimo titolo iridato della storia della disciplina per la Svezia.

Il prossimo appuntamento con il curling è fissato dal 23 al 30 aprile a Ginevra, sede dei Mondiali 2022 di doppio misto.

