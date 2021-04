La Svezia ha vinto i Mondiali 2021 di curling maschile, sconfiggendo la Scozia per 10-5 nella finale andata in scena sul ghiaccio di Calgary (Canada). La corazzata scandinava ha così conquistato il decimo titolo iridato della sua storia, il terzo consecutivo: dopo i sigilli del 2018 e del 2019 contro il Canada (nel 2020 l’evento non andò in scena a causa dell’esplosione della pandemia), oggi è arrivato un meritatissimo tris per il quartetto guidato dal fenomenale skip Niklas Edin. Per il 35enne si tratta addirittura del quinto sigillo mondiale (si impose anche nel 2013 e nel 2015): siamo al cospetto di un autentico monumento di questo sport, a cui manca soltanto l’oro olimpico (argento a PyeongChang 2018, bronzo a Sochi 2014) per diventare leggenda.

L’atto conclusivo è stato decisamente combattuto, anche se non sembrerebbe dal punteggio. Le due squadre si sono rese protagoniste di un intenso botta e risposta, vincendo tutte le proprie mani in perfetta alternanza, arrivando così sul 5-5 al termine dell’ottavo end. Nella nona frazione, però, la Svezia si è resa protagonista di una vera e propria magia, segnando addirittura cinque punti che hanno chiuso i conti. Lacrime amare per la Scozia di Bruce Mouat, che perde un’altra finale dopo quelle del 2011 e del 2012 contro il Canada, mancando l’appuntamento con il sesto titolo mondiale (l’ultimo risale al 2009).

La medaglia di bronzo è finita al collo della Svizzera dello skip Peter De Cruz, capace di sconfiggere la Russia per 6-5 con il decisivo punto marcato nel decimo end. Gli elvetici erano stati battuti dalla Svezia con uno schiacciante 11-3 in semifinale, mentre i russi avevano ceduto per 5-3 contro la Scozia. Va segnalato che il programma della giornata finale è stato rivoluzionato perché sabato non si era giocato a causa di alcune positività al Covid-19, costringendo così i team a disputare semifinali e finali nella stessa giornata.

