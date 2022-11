L’Italia mostra i muscoli in maniera perentoria agli Europei 2022 di curling e vince il rovente big match contro la Svizzera. La nostra Nazionale ha trionfato per 8-7 al termine di un incontro particolarmente equilibrato, ha infilato la sesta vittoria consecutiva (record in una rassegna continentale per il Bel Paese) e ha difeso brillantemente la propria imbattibilità nel torneo. Gli azzurri si confermano così al comando della classifica generale a braccetto con la Scozia e mettono in cassaforte la qualificazione alle semifinali.

Il quartetto tricolore ha infatti un vantaggio di un successo sulla Svizzera e di ben tre vittorie nei confronti di Germania, Svezia e Turchia quando mancano soltanto tre giornate al termine del round robin. Joel Retornaz e compagni sono entrati in zona medaglie per la seconda volta nella storia (non era mai successo in passato) e sperano di migliorare il bronzo conquistato nella passata stagione, quando poi furono terzi anche ai Mondiali. I nostri portacolori stanno sciorinando un gioco impeccabile e hanno tutte le carte in regola per salire sul podio.

Benoit Schwarz e compagni strappano la mano nel primo end portandosi in vantaggio per 1-0, ma l’Italia reagisce brillantemente marcando tre punti di pregevole fattura nel secondo parziale. Inizia uno scoppiettante botta e risposta: negli end dispari sono gli elvetici a siglare due punti, negli end pari l’Italia replica con la stessa moneta. Un testa a testa che si protrae per quattro frazioni, ovvero fino al 7-5 in favore dei nostri portacolori al termine del sesto end.

Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner (Campione Olimpico nel misto con Stefania Constantini), Sebastiano Arman e Mattia Giovanella mettono seriamente in difficoltà i rossocrociati, i quali optano per una mano nulla nel settimo periodo e poi accorciano le distanze nell’ottava frazione (7-6). Retornaz è abile a ristabilire le distanze con un ultimo tiro particolarmente complicato nel nono end e così l’Italia si issa sull’8-6, ma deve fronteggiare il martello in mano a Schwarz nel turno conclusivo. Lo skip svizzero riesce a marcare soltanto un punto e l’Italia può fare festa. Questa sera (ore 19.00) la sfida alla non irresistibile Repubblica Ceca.

