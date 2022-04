Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno regalato enomi emozionati a un Paese intero, facendo esplodere la curling mania in un’Italia capace di farsi trasportare dalle gesta di due azzurri acqua e saponi. Il trentino e la veneta sono stati tra i grandi eroi della nostra Nazionale alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, hanno catturato l’attenzione non soltanto degli appassionati ma anche di estemporanei ammiratori e sono balzati agli onori della cronaca conquistando la medaglia d’oro.

Constantini e Mosaner, l’oro storico e la gioia sul podio: la premiazione

Ad

Amos Mosaner e Stefania Constantini tornano a essere grandi protagonisti ai Mondiali di curling doppio misto, che andranno in scena a Ginevra (Svizzera) dal 20 al 30 aprile. Gli azzurri cercheranno una nuova magia in campo iridato, nella competizione che lo scorso anno valse la qualificazione ai Giochi. L’obiettivo è quello di accedere alle semifinali: bisognerà vincere il girone a dieci squadre, oppure arrivare in seconda o terza posizione e giocarsi tutto in un playoff di spareggio.

Curling Italia, non è finita qui: a fine aprile i Mondiali doppio misto 11/04/2022 A 15:13

Gli azzurri se la dovranno vedere nel girone in particolar modo con Svezia, Svizzera, Danimarca e Norvegia. Da non sottovalutare Giappone e Corea del Sud, mentre Estonia, Finlandia, Nuova Zelanda appaiono un gradino sotto. Nell’altro girone spiccano Scozia, Germania e USA.

L'ultimo colpo da maestro di Mosaner a Pechino 2022

Curling Retornaz: "Anno storico, è il momento di promuovere il nostro sport" 11/04/2022 A 13:32