La voglia di crederci sempre. E’ arrivata una vittoria nella nottata italiana per la Nazionale maschile di curling, impegnata nei Mondiali 2022 di Las Vegas. Sul ghiaccio statunitense della Orleans Arena gli azzurri hanno saputo dimenticare la sconfitta contro la Corea del Sud per 10-5, aggiudicandosi l’incontro con la Germania per 11-8.

La cronaca della sfida

Ad

Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Simone Gonin ed Amos Mosaner hanno quindi trovato le energie per reagire al ko menzionato, prevalendo in un confronto equilibrato e non facile contro la compagine tedesca. Azzurri, infatti, costretti a inseguire nel punteggio, con i teutonici che a metà del match (quinto end) comandavano per 5-4.

Curling Mondiali, l'Italia cade contro la Corea: sconfitta per 10-5 12 ORE FA

Retornaz e soci si sono scossi e il parziale di 3-0 della sesta frazione ha messo in una condizione di forza i nostri portacolori, ma la squadra guidata da Sixten Totzek ha saputo pareggiare il conto sul 7-7 nel settimo end.

Serviva un nuovo strappo per centrare l’obiettivo e nell’ottavo parziale il 3-0 ha riportato in alto le quotazioni tricolori. Un margine gestito fino alla conclusione senza eccessivi patemi (11-8). Facendo i conti, l’Italia dopo otto partite si trova al settimo posto della classifica con quattro vittorie e altrettante sconfitte. Prossimo match sarà contro la Svizzera alle 18.00 italiane odierne, da vincere per sperare ancora nella qualificazione alla prossima fase.

MONDIALI CURLING 2022: LA CLASSIFICA PROVVISORIA

# Team G W L 1 Canada 7 6 1 2 Scotland 8 6 2 2 Sweden 8 6 2 4 Switzerland 8 5 3 4 United States 8 5 3 6 Korea 7 4 3 7 Italy 8 4 4 7 Norway 8 4 4 9 Finland 8 3 5 9 Germany 8 3 5 11 Czech Republic 8 2 6 12 Denmark 7 1 6 12 Netherlands 7 1 6

Curling Italia-Danimarca 7-3 ai Mondiali: azzurri in corsa per i playoff UN GIORNO FA